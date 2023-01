Gratis ritje op bakfiets als wapen tegen straatafval: ‘Mensen in volkswijken zijn echt niet anti-fiets’

Chiroprac­tor in Nederland nog in alternatie­ve hoek: ‘Maar minder kostbaar en vaak zinvoller dan dure MRI-scan’

In veel landen maakt chiropractie onderdeel uit van de reguliere geneeskunst, maar in Nederland zit de beroepsgroep nog steeds in de alternatieve hoek. Volgens chiropractor Margreet Leemhuis (46) kan het de overheid veel geld besparen als patiënten met rugklachten meteen naar haar of collega’s wordt doorverwezen: ,,Een MRI-scan maken is kostbaar en minder zinvol dan een grondig lichamelijk onderzoek.’’

8:32