Gratis wifi op Haagse Markt

Vijf verdachten gepakt na vondst van 100 kilo illegaal vuurwerk

17:02 De politie heeft gisteren vijf woningen in Den Haag gecontroleerd op het bezit van illegaal vuurwerk. Dat troffen agenten op drie adressen inderdaad aan. In totaal nam de politie honderd kilo vuurwerk in beslag, vijf mensen zijn aangehouden.