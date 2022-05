Gratis zonnebrandcrème op terras of strand in Wassenaar: ‘We kunnen buiten overal verbranden’

Wethouder Caroline Klaver heeft de zonnebrandzuilen onlangs onthuld. ,,Je kan je hier gratis insmeren én je ziet wanneer je moet smeren”, zegt de wethouder. ,,Als we op een terrasje zitten denken we er niet altijd aan om ons in te smeren, terwijl we overal in de buitenlucht kunnen verbranden. Met het plaatsen van de Sunscreen Machine op drukbezochte plekken willen we inwoners en bezoekers een extra service bieden en bewustzijn creëren. Dat past bij een gastvrije en zonvriendelijke gemeente. We zijn erg blij dat we hiervoor een samenwerking konden aangaan met Sundo.”