GreenFox Social Return wint als eerste in Den Haag 'sociale' prijs

Hoe stemde Den Haag per stadsdeel? Dit zijn de grootste partijen per wijk

10:20 De gemeente Den Haag heeft een kaart gemaakt waarin te zien is welke partij per wijk de grootste is geworden. Het valt op dat in het centrum van Den Haag veelal GroenLinks is gestemd, in de Schildersbuurt en Transvaalkwartier op Denk en in Scheveningen en Duindorp werd Forum voor Democratie de grootste.