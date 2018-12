Gregory in finale Expeditie Robinson: ‘De verveling is killing’

Haagse trams gaan rijden op zon­ne-ener­gie

11:14 De Haagse vervoerder HTM wil zijn op drukst bezette lijnen trams laten rijden op zonne-energie die is opgewekt vlakbij de tramsporen. Daarnaast wil HTM zonne-energie gaan opslaan in accu’s die stroom leveren aan de trams als er geen of weinig daglicht is. Het gaat om de Randstadraillijnen 3 en 4.