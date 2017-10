Grenzen verleggen tijdens freaky Museumnacht

De bezoekers verlegden wel hun grenzen dankzij het thema 'Freak like me'. Alles kon: ogen plakken, dna testen of naar de rollerdisco. Zo'n dertig culturele instellingen in Den Haag en Leidschendam-Voorburg waren open om het publiek te verrassen met allerlei activiteiten.



'Freak like me' valt goed op zijn plaats in het Nutshuis dat voor de gelegenheid is omgedoopt in Nuthouse. In de 19de eeuw stond hier geen bank, maar het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten. Bij binnenkomst vraagt een vrouw in operatiekleren of ik mijn dna wil laten onderzoeken. De hal is omgetoverd tot een laboratorium met veldbedden. Een 'verpleegkundige' houdt mijn hand vast en constateert dat die koud is, terwijl mijn voeten warm zijn. ,,Een blokkade in het middenrif'', is de diagnose van een 'dokter'. ,,U bent niet door de bank genomen, maar dat geldt voor de meeste mensen.'' Een bezoeker naast me lijdt aan 'gigantitus', aangezien zijn voeten over de rand van het bed bungelen. Een andere gaste is heel blij met de uitslag dat ze '102 procent perfectioniste' is. ,,En dat halen ze uit één haartje.''



In de vroegere bankkluis vertelt intussen Annemieke van Drenth over de liberale dominee Cornelis van Koetsveld, die hier 'idiote kinderen' orde en regelmaat bood. Ze mochten niet 'outfreaken', maar aansluiten bij normale wereld. In die 19de eeuw was er een grote fascinatie voor mensen met afwijkingen, zoals albino's.