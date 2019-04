Griekse Oreo wil in Nederland wonen, hij voelt zich hier senang

Bij ongeval betrokken bedrijf zoekt vergeefs contact met familie overleden fietser

7:55 De groentehandelaar wiens vrachtwagen betrokken was bij het laadklepongeluk in de Terletstraat op 27 maart, wil graag in contact komen met de nabestaanden van de 48-jarige fietser, die hierbij om het leven kwam. Dat is nog niet gelukt, omdat de politie sindsdien niets meer van zich heeft laten horen, zegt eigenaresse Clasien van den Bogert van Yemek.