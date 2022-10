Griezelen - en werken - bij ‘Zorg voor Party’: ‘Wij bezorgen mensen een belevenis’

Handjes gezocht Volleybal­club zoekt handjes aan het net: ‘Sport die je tot op hoge leeftijd kunt blijven beoefenen’

Niet alleen het bedrijfsleven zit om mensen te springen, ook bij verenigingen is de nood hoog. Volleybalclub Volcano in Delft is letterlijk en figuurlijk op zoek naar handjes. Aan het net in dit geval.

27 oktober