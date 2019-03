‘Grijp voortvluchtige criminelen via het gemeenteloket’

In Amsterdam zijn voor de proef de gemeentelijke datasystemen gekoppeld aan die van het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer in het systeem de naam van iemand wordt ingevoerd die nog een straf heeft openstaan of nog een boete moet betalen, geeft het direct een signaal aan de politie. Agenten wachten vervolgens de veroordeelde bij de ingang of buiten op.



De ambtenaar achter het bureau weet niet dat er een signaal wordt gestuurd en ziet niet dat de veroordeelde wordt opgepakt. Amsterdam is pas deze maand begonnen met de proef. Er zijn daarom nog geen resultaten bekend.



Raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos heeft het college gevraagd te kijken of ook Den Haag met deze proef kan starten. ,,Criminelen mogen de dans niet ontspringen, terwijl de rest van de samenleving intussen braaf haar burgerplicht voldoet‘’, beredeneert ze.



