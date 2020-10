Grijze vroege vogels blij met matineus ouderenuurtje van Albert Heijn: ‘Je voelt je niet zo opgejaagd’

Het is donker en regenachtig. In de Albert Heijn XL in winkelcentrum Leidsenhage worden lange rijen winkelkarretjes gedesinfecteerd door een medewerkster met mondkapje. In de winkel kopen de bouwvakkers die werken aan de metamorfose van het winkelcentrum hun ontbijt.

Wie komt er om 07.00 uur naar het ouderenuurtje van de supermarkt, vraag je misschien af. Wekker zetten, boodschappenlijstje gisteravond al gemaakt? Door de regen in het donker naar Appie. Best wel wat mensen hebben het er voor over dus. Albert Heijn gaat er niet het grote geld mee verdienen, maar krijgt wel bonuspunten in waardering voor de extra uren voor ouderen en kwetsbaren, in de volksmond het ouderenuurtje genoemd.

Ochtendmens

Het is 7.10 uur bij de ingang van de supermarkt. Een meneer springt kwiek van zijn fiets. ,,Ik ben 71", zegt hij alsof hij het zelf ook niet geloofd. ,,Ik probeer toch wel risico op besmetting en drukte te vermijden", zegt hij. Is hij zo'n ochtendmens? Hij lacht. ,,Ik ben internationaal storingsmonteur geweest voor machines en drukpersen. Dan heb je geen ritme van ochtend- of avondmens, je moet op elk moment klaar kunnen staan." Om even over 7 boodschappen doen is dan een peulenschil.

Quote Je voelt je niet zo opgejaagd als op andere uren van de dag Een bezoeker van de Albert Heijn

Een minuut of tien later komt een mevrouw aangelopen met een boodschappenkar. ,,O ja, ik doe dit al maanden", zegt ze over haar vroege komst. ,,Je voelt je niet zo opgejaagd als op andere uren van de dag. Ik was wakker en dacht: ‘er op uit'.”