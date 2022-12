Grimmige sfeer in Schilderswijk na wedstrijd Marokko, confrontatie met politieagenten

Horrorpol­ler op Escamplaan tijdelijk uitgezet

De horrorpoller op de Escamplaan is na een zeer lange reeks ongelukken dinsdagochtend tijdelijk uitgeschakeld. In nog geen anderhalf jaar tijd botsten ruim vijftig automobilisten op het paaltje. De gemeente neemt nog één extra maatregel om te waarschuwen voor de poller. Tot die er is, blijft het paaltje voorlopig in de grond zitten.

29 november