‘Grimmige sfeer’ in Voorburg maakt werk van agenten onmogelijk

Geen Oh Oh Intro, maar een Haagse tweedaagse: nieuwe opzet moet studenten­le­ven een boost geven

21 augustus Geen hossende studenten op introductiefestival Oh Oh Intro, maar twee kleinschalige introductiedagen voor het Haagse studentenleven. Vijf verenigingen organiseren volgende week toch activiteiten voor de nieuwe lichting studenten in de stad. ,,We hopen hiermee een basis te leggen voor de komende jaren.”