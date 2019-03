'Groeibedrijven vestigen zich amper in Den Haag'

In 2018 huisvestte Amsterdam 39 van de 250 groeibedrijven, Rotterdam 22, Utrecht 11 en Den Haag en omstreken slechts een aantal. Voor Oudshoorn is dat reden om aan de bel te trekken. ,,Toen ik zag dat onze stad niet in de top-5 stond, schrok ik een beetje. Waarom kiezen deze bedrijven voor Amsterdam of Den Bosch? Onze wethouders Bruines en De Mos hebben een mooie basis neergelegd voor de nieuwe economische visie, maar de vraag is wel in hoeverre wij weten waarom deze groeibedrijven onze stad niet vinden.''