Groen-geel handelsmerk Richard de Mos de das omgedaan

Als de brug opent, verschijnt er een gedicht

Het wachten voor de geopende Plantagebrug in Delft is er sinds kort een stuk leuker op geworden. De brug gaat gemiddeld tien keer per dag omhoog, maar fietsers en voetgangers kunnen nu terwijl ze wachten een gedicht lezen van Etwin Grootscholten, onbezoldigd provinciedichter van Zuid-Holland.