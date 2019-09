Groen Novotel moet impuls geven aan Grote Marktstraat

,,Groene gebouwen als accenten in een stadscentrum geven meerwaarde aan de beleving en het is goed voor de biodiversiteit, de fijnstofopname en de verkoeling’’, vindt ze en maakte een artist impression van Suite Novotel zoals zij het hotel het liefst ziet. ,,Het ontwerp van het gebouw is mooi, maar de gevel is afgewerkt met goedkoop materiaal. Door er een sandwich van begroeiing tegenaan te plakken wint het Novotel op alle fronten aan aantrekkelijkheid.’’



Nanda Sluijsmans fietst dagelijks door Den Haag. ,,De binnenstad mag veel groener worden en er moet meer ruimte voor de fiets komen’’, vindt ze. ,,Helaas krijgt de auto nog te veel ruimte. De Grote Marktstraat is al mooi aangekleed met kwalitatief hoogstaande bankje en goede straatverlichting. Nog beter is het er een wandelboulevard van te maken en voor de fietsen een snelle doorgaande route te creëren over de Gedempte Burgwal die parallel aan de Grote Marktstraat loopt. Dat gaat dan ten koste van de auto, maar als we in een leefbare stad willen houden is het helemaal niet erg de auto te laten staan voor ritjes binnen de stad.’’