Groen plan voor busplatform: 'Gras is goedkoper dan asfalt, dus waarom niet?'

'Wonderkat' van raadslid Davitulia­ni overleeft val van vijf hoog

16 juli Zijn staart stond een beetje scheef en hij liep een beetje mank, maar verder was het beestje nog behoorlijk fit. 'My hero', zegt raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep De Mos over het avontuur dat haar kat Boy donderdag heeft overleefd. De kat viel vijf verdiepingen hoog uit haar flatwoning in Ypenburg en dook na een urenlange zoektocht levend en wel toch weer op.