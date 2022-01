‘Groen, tenzij’: gemeente wil vijf procent meer groen in Haagse openbare ruimte

Den Haag telt meer halsband­par­kie­ten dan huismussen: ‘Stad is te schoon’

Komend weekend pakken vogelliefhebbers hun pen, papier en verrekijker weer uit de kast. Om vervolgens een half uur lang naar buiten te kijken, de vogelsoorten in hun tuin of op hun balkon tellend. Allemaal voor de Nationale Tuinvogeltelling. De uitkomst van vorig jaar was duidelijk: de huismus gedijt niet goed in Den Haag. Maar de tropische halsbandparkiet daarentegen wél.

28 januari