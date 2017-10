Groene hotspots vinden is nu ineens een eitje

Video Stichting fel tegen gemeente: 'Geen illegale moskee in boekhandel'

18:03 De gemeente Den Haag wil dat de stichting Qanitoen snel stopt met gebedsdiensten in haar pand in de Cilliersstraat in het Transvaalkwartier. De islamitische stichting, bekend van imam Fawaz Jneid, gaf voor de kortgedingrechter voor het eerst toe dat er gebeden wordt. Maar van een moskee is geen sprake. 'Als christenen thuis bidden voor het eten, is het ook niet meteen een kerk.'