‘Groene’ straat is splijtzwam

Hij zag het helemaal voor zich, Utrechter Johan van der Woude. ,,De hele zomervakantie een straat zonder auto’s. Zes weken lang zeeën van ruimte. Een plek waar kinderen ongestoord kunnen spelen en waar je tot laat in de avond gewoon midden op straat kunt picknicken. Het zou een prachtige zomer worden.’’

Quote En dat terwijl we de buurt zekerheid hadden gegeven over voldoende extra parkeerplekken en bereikbaarheid, doodzonde. Johan van der Woude Het liep echter anders. Toen de bewoners van de omliggende wijk er lucht van kregen dat Van der Woude en zijn buren de Nieuwe Koekoekstraat in de zomervakantie zes weken lang wilden omtoveren tot leefstraat, leidde dat tot een golf van protesten. Tegenstanders vreesden dat het tijdelijke verlies aan parkeerplekken zou resulteren in extra drukte in hun straten. Tevens was er de angst dat de buurt minder goed bereikbaar zou worden. Maar ze waren met name verbolgen over de gebrekkige communicatie door de gemeente Utrecht. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad een streep te zetten door de plannen. Het draagvlak in de buurt was simpelweg te klein. ,,En dat terwijl we de buurt zekerheid hadden gegeven over voldoende extra parkeerplekken en bereikbaarheid’’, zegt Van der Woude. ,,Doodzonde.’’

Den Haag, Delft en Zoetermeer zullen de komende jaren met argusogen naar de ervaringen in Utrecht kijken. Zeker nu de grootste partij in de gemeenteraden, D66, het begrip leefstraat ook in de Haagse regio heeft omarmd.

Als het aan de D66 en een keur aan linkse partijen ligt, wordt de komende jaren overal in de regio geëxperimenteerd. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie/SGP is begin deze maand in de Haagse gemeenteraad zelfs een motie aangenomen om het voor bewoners makkelijker te maken een leefstraat op te zetten. Dat is dus een auto- en fietsloze straat vol zelfgemaakte meubels en speelplekken.

Een eerste initiatief in Den Haag was deze zomer op het pleintje in de De Sillestraat in Bezuidenhout (zie kader). Maar echt warm lijkt de buurt er niet voor te lopen. In een enquête sprak liefst 48 procent van de omwonenden zich uit tegen een permanent stukje leefstraat.

Quote We gaven pas groen licht voor de leefstraat als alle vragen waren beantwoord Dries Gysels (Gent) Juist dat zoeken naar voldoende draagvlak is een van de belangrijkste aanbevelingen van een van de bedenkers van de leefstraat, de Belg Dries Gysels. Hij begon in 2012 in Gent met het initiatief. ,,In overleg met de bewoners, ondernemers en de gemeente Gent is destijds per straat een plan gemaakt. Meestal ging het dan om afsluiting van een klein gedeelte van die straat, waarbij we er rekening mee hielden dat garageboxen of uitritten van een erf vrij werden gehouden. De nieuwe straatinrichting werd na een paar maanden weer afgebroken.’’

De vier jaar erna is in Gent 51 keer een straat een tijdlang omgedoopt tot leefstraat. ,,Ongeveer de helft van de straten deed meerdere keren mee’’, zegt Gysels. De ene keer verrees er een jeu-de-boulesbaan, een ander keer een grote zandbak of een grasmat. ,,De bewoners mochten er zelf over beslissen.’’

Parkeren

Het omvormen van een gewone doorgaande weg tot leefstraat ging niet zonder slag of stoot, erkent Gysels. ,,De belangrijkste bezwaren waren het verlies aan parkeerplekken en de bereikbaarheid. Het uitgangspunt was om elke parkeerplek die verloren ging ergens anders te compenseren. En dan dus niet op een bestaande parkeerplaats elders in de buurt, nee echt nieuwe parkeerplaatsen.’’

En dat lukte wonderwel. ,,Bewoners zetten hun auto bijvoorbeeld op parkeerterreinen van supermarkten die

’s avonds en ’s nachts toch niet werden gebruikt. Of op terreinen van ondernemers. Ook werd gebruik gemaakt van leegstaande parkeerplaatsen langs uitvalswegen of zelfs plekken buiten de stad.’’

Wie zijn auto niet in de buurt kwijt kon, werd geholpen met elektrische fietsen, taxicheques of buskaartjes. ,,Uiteindelijk bleek dat we meer parkeerplekken vonden dan dat we zochten. Dat is een van de winstpunten van het experiment.’’

Quote Letterlijk deur-aan-deur hebben we met de mensen gepraat. We wilden zoveel mogelijk zorgen wegnemen. Dries Gysels (Gent) Mocht Den Haag net als Gent ruim baan gaan geven aan de leefstraat, dan heeft Gysels nog enkele belangrijke tips. ,,Zorg voor voldoende ondersteuning. Wij zijn met drie man van de gemeente en drie man van ons bureau fulltime in de weer geweest om voldoende draagvlak te creëren. Letterlijk deur-aan-deur hebben we met de mensen gepraat. We wilden zoveel mogelijk zorgen wegnemen.’’ Is dat gelukt? ,,We gaven pas groen licht als álle vragen waren beantwoord.’’

Dat leidde ertoe dat op sommige plekken in Gent de plannen voor een leefstraat uiteindelijk zijn afgeblazen. ,,Het was dan niet gelukt om voldoende draagvlak te creëren.’’

Daarnaast wil de Belg alle Hagenaars op het hart drukken om zélf met plannen te komen. ,,Kopieer niet ideeën uit Gent of een andere stad. Zorg voor maatwerk. Ga het gesprek aan met elkaar.’’

In Gent is het experiment inmiddels afgerond. ,,We geven nu ondersteuning aan plannen in steden in Duitsland, Frankrijk, Kroatië en Italië’’, zegt Gysels. ,, Ook Brussel en Rotterdam doen mee. En ja, natuurlijk is ook Den Haag van harte welkom om zich aan te sluiten.’’ Om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren houdt hij in Gent eind volgende maand zelfs een heus leefstraten-congres.

Frustrerend

Utrechter Johan van der Woude zal er niet bij zijn. Hoewel hij nog steeds gelooft in het concept, steekt hij zijn nek niet meer uit. ,,Het is allemaal erg frustrerend geweest. Wil je eens wat leuks doen voor de buurt, krijg je al deze ellende over je heen. Als buurtbewoners het opnieuw willen proberen, ondersteun ik hen van harte, maar ikzelf ga de strijd niet meer aan.’’