Groenendijk hoopt povere reeks van ADO in beker te doorbreken: 'Ik ga nu geen cadeaus geven'

Drie jaar op een rij was de Kuip het eindstation voor ADO Den Haag in het bekertoernooi. Niet in de finale, maar elke keer voor de winterstop in een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Het was geen schande, maar dat was het in de drie jaar daarvoor wél. Toen ontspoorde het Haagse wagonnetje al in de eerste de beste wedstrijd tegen kleinere clubs als Genemuiden, Almere City FC en MVV.