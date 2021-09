GroenLinks Den Haag heeft nieuwe Lijsttrekker: ‘Het feit dat ik een vrouw ben, helpt verschil te maken’

Studenten vrezen dat hun gegevens op straat liggen na hack: ‘Welke info gaan ze versprei­den?’

23 september De privégegevens van tienduizenden medewerkers en studenten van ROC Mondriaan liggen mogelijk op straat. Vier weken na de hack is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gestolen. Een kritisch mailtje over een docent, jouw slechte cijfers of dossiers over fysieke en mentale klachten? Iedereen kan het nu lezen.