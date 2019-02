GroenLinks haalt plastic weg van strand

De estafette gaat op verschillende plekken van start, waaronder Scheveningen, Katwijk en Noordwijk.



Potjer verwacht vanwege het mooie weer behoorlijk wat achtergelaten plastic te vinden van strandgangers, maar hij denkt ook andere vervuiling aan te treffen. ,,Zoals flesjes, sigarettenpeuken en blikjes.’’ Al het afval dat de vrijwilligers tegenkomen, nemen ze mee.



GroenLinks, dat er in de peilingen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten (20 maart) heel goed voor staat, is al enige tijd bezig met haar anti-plasticcampagne. De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zei al voorstander te zijn van plasticvrije supermarkten in de stad. Het liefst wil ze ook een totaalverbod van plastic tasjes in Den Haag.



GroenLinks zegt grote zorgen te hebben over de milieuvervuiling. ,,Volgens Stichting Noordzee bestaat het afval in de kustgebieden voor 93 procent uit plastic.’’



