GroenLinks is boos over Bikinilijn van HTM: ‘Dit is seksistisch’

Den Haag praat serieus over steun voor noodlij­dend ADO, maar huurverla­ging komt er niet zomaar

9:45 Den Haag is serieus in gesprek over eventuele steun aan het noodlijdende ADO Den Haag. Daarbij passeren vele vormen van hulp de revue. Maar een verzoek van de voetbalvereniging om een verlaging van de huur voor het Cars Jeans Stadion is er nog niet geweest, zo meldt een bron met kennis van de gesprekken.