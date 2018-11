GroenLinks teleurgesteld over gebrek aan roetveegpieten

Peter Boelhouwer van de intochtorganisatie gaf eerder nog aan dat de gemeente had gekozen voor een mix van zwarte en roetveegpieten. De wens van de burgemeester was hierbij leidend volgens Boelhouwer. Naast Kapteijns vond ook Peter Bos (HSP) het vreemd dat er weinig roetveegpieten rondliepen. ,,We hebben nog een lange weg te gaan in Den Haag”, stelt hij op Twitter.

Kwaad daglicht

De Haagse PVV haalt ondertussen uit naar burgemeester Pauline Krikke naar aanleiding van haar reactie op de onrust in de stad na de intocht. Krikke meldde dat moest worden opgetreden tegen ‘een groep onruststokers’ die in de binnenstad een anti-pietdemonstratie wilde verstoren. ,,Onbegrijpelijk dat je dit doet op de dag van zo’n mooi kinderfeest”, aldus de burgemeester.



De PVV vindt echter dat ze het verhaal verdraait. ,,De demonstranten mochten niet in de binnenstad komen”, zegt de partij op Twitter. ,,Burgers worden nu onterecht in kwaad daglicht gezet terwijl zij hebben gezorgd dat de illegale demo uit de buurt van de kinderen bleef!”



Het onaangekondigde protest tegen Zwarte Piet in Den Haag van actiegroep Kick Out Zwarte Piet liep gister uit de hand toen de Mobiele Eenheid van de politie op de Koekamp in actie komen. De groep moest beschermd worden tegen dreigementen van tegendemonstranten en werd uiteindelijk onder begeleiding van agenten naar het Centraal Station gebracht.



