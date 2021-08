GroenLinks-wethouder Van Tongeren stopt na gemeenteraadsverkiezingen

Op Scheveningen Pieter (58) stopte met zijn werk voor de Bijbelki­osk: ‘Je gaat altijd rijker naar huis, zelfs op een slechte dag’

9 augustus Links van de Pier op de boulevard van Scheveningen zit sinds 1954 de Bijbelkiosk. In de ruimte van 2 bij 2,25 meter vertellen vrijwilligers over het geloof en de liefde. Veertien jaar geleden kwam Pieter Voorhoeve (58) via een artikel in deze krant met de kiosk in contact. Hij ging er nooit meer weg.