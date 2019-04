GroenLinks wil fietsenbank voor arme Hagenaars

GroenLinks is bang dat inwoners die geen mogelijkheid hebben om vervoersmiddelen te betalen van de maatschappij worden gescheiden. De Fietsenbank moet een oplossing bieden. De principes zijn hetzelfde als bij de Voedselbank: mensen met een minimuminkomen kunnen worden doorverwezen via sociale instellingen. Ze kunnen dan vervolgens bij de Fietsenbank voor een klein bedrag een fiets leasen of kopen.



In Rotterdam is de eerste Fietsenbank dit jaar opengegaan. In de Maasstad neemt de fietsenbank ook nog eens het onderhoud of reparaties onder zijn hoede, wat volgens GroenLinks ook zou moeten gebeuren in Den Haag. Ook Tilburg omarmt het initiatief.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!