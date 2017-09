Groenste balkon ligt in hartje centrum

Column Sjaak Bral 'Den Haag is één groot zinkhol aan het worden'

7:28 Een foto van vroeger heeft de heren aan de stamtafel in koffiehuis De Koning in haar greep. Het betreft een luchtfoto uit de krant, van de Rode Olifant. We zien Den Haag rond 1930. 'Toen was ik nog een glimp in mijn vader's ogen', zucht Ome Ed.