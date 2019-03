Groenste stad van het land? Niet dus

Een van haar eerste wapenfeiten was de aankondiging van de verbanning van de Puch, de cultbrommer die net zo met Den Haag is verbonden als de kroketten van Dungelmann. Die Puch komt niet meer voor in de duurzaamheidsplannen die Van Tongeren deze week presenteerde. Zij zegt nog met iedereen in gesprek te zijn. In andere woorden: Van Tongeren is keihard teruggefloten door andere partijen en nu moet ze een oplossing verzinnen. Als milieuactivist en Kamerlid voor GroenLinks kon Van Tongeren heel duidelijk uitleggen hoe de vergroening van Nederland eruit moet zien. Als wethouder in een college met Groep de Mos en VVD, is haar taal gematigder.