Groentehandelaar met bescheiden winst sluist 1 miljoen euro weg en heeft ineens veel vastgoed

Ben en Bas zijn Nederlands kampioen mechatroni­ca, alleen niemand weet wat dat is...

Tot in de late avonduurtjes waren ze bezig met het oefenen van programmeren en het aansluiten van machines. Nee, de 19-jarige Bas en Ben (20) lieten niets aan het toeval over. Nadat ze twee jaar geleden net misgrepen, moesten en zouden ze dit keer Nederlands kampioen mechatronica worden. Dat is gelukt! Inmiddels worden de studenten van ROC Mondriaan overspoeld met felicitaties, maar eigenlijk heeft niemand een idee wat ze nou precies doen.

7 april