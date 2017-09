Groenteman houdt gewoon stand

'R. van Arkel Groente en Fruit' zit al zeventien jaar op deze plek. De zaak behoorde vroeger tot een lekker lopend en knus winkelcentrum op het 'Mezenpleintje'. Er was van alles te krijgen en de bewoners hadden geen reden hun boodschappen elders te doen. Maar zoals in vele buurtcentra kwam de klad er ook hier in.



Vooral het vertrek van de drogist annex postagentschap was een jaar of zes geleden een grote klap. ,,Het is dat de bakker er nog zit", zegt Van Arkel. ,,Die loopt goed en daar heb ik ook profijt van."



Hij is blij met alle reacties van de afgelopen weken, maar echt meer klanten zijn er nog niet gekomen. ,,Mensen roepen vaak dat mijn spullen lekkerder zijn dan in de supermarkt, maar als ik dan zelf een boodschap bij Albert Heijn moet doen, zie ik ze hun kar toch volladen met groente en fruit."