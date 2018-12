Groep 5 veilig aan de smartphone

Wat willen jullie precies onderzoeken met die leerlingen van groep 5? ,,We gaan deze kinderen voorzien van een telefoon, waarmee ze een half jaar lang gratis kunnen bellen en internetten. Omdat het echt om jonge jeugd gaat, wordt het project begeleid door een pedagoog. Vervolgens zetten we onze Grownhubapp op de telefoon van het kind en de ouder, waardoor we hun mediakeuzes kunnen volgen en schermtijd in kunnen stellen.‘’ Wat kun je dan precies volgen via die app? ,,Welke apps ze gebruiken en hoe lang. Aan de hand daarvan gaan we in gesprek: zitten er risico's aan jouw mediagebruik? Hoe kun je voorkomen dat je in bepaalde valkuilen trapt?''

Waarom kiezen jullie voor deze leeftijdsgroep?



,,Omdat ze op deze leeftijd over het algemeen nog geen eigen telefoon hebben. Tegelijkertijd is dit wel een generatie die al van jongsaf aan met smartphones omgaat. Het is dus heel belangrijk om ze weerbaar te maken voor de toekomst.‘’



Kan dat niet later?



,,Met pubers is het lastiger afspraken maken, die varen meer hun eigen koers. Maar dat is wel de doelgroep die risico loopt. Denk daarbij aan verslaving, slaaptekort, sexting en gevaarlijke challenges. Een preventieve aanpak werkt veel beter.‘’



Is het dan alleen maar negatief, die smartphone?



,,Juist niet! Er zijn zeker positieve kanten, ook voor een opgroeiend kind. Als je maar in gesprek blijft.‘’



