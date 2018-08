Groep de Mos: 'Bedreigd om terras? Knettergek'

De ondernemers van de nieuwe gastropub in het Haagse Zeeheldenkwartier krijgen het flink voor de kiezen , zo was eerder vandaag te lezen op deze site. In de week voor de opening eind juli werd een pamflet met een doodskop op het raam gehangen. Er kwamen bedreigingen binnen en vorige week plofte een brief bij de ondernemers op de mat met de mededeling dat bewonersorganisatie De Groene Eland een bezwaar aantekent tegen het terras én de openingstijden van de zaak.

Toevoeging

Groep de Mos is verbaasd over de bedreigingen, maar ook over de bezwaren van De Groene Eland is de Haagse politieke partij niet te spreken. Sluijs: ,,De gemeente heeft de juiste reactie al gegeven: we willen meer reuring en ruimte voor ondernemers en die wordt nu gegeven. Ik ben ontzettend blij dat deze ondernemers hun nek uitsteken. Ze zijn een prachtige toevoeging in het Zeeheldenkwartier.”