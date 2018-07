Groep De Mos bezorgd om toename zelfdodingen onder jongeren

Migrantenachtergrond

Raadslid Janice Roopram maakt zich ook zorgen over meisjes met een migrantenachtergrond in Den Haag. Roopram vangt regelmatig op in de stad dat juist onder deze groep zelfmoordneigingen voorkomen. ,,Enige tijd geleden heb ik een gesprek gehad bij het JIT (Jeugdinterventieteam). Ik heb daar met zeer veel verbijstering vernomen dat suïcidepogingen onder meisjes met een migrantenachtergrond schrikbarend hoog is.'' Het taboe moet volgens haar doorbroken worden. ,,Ook het terugdringen van zelfmoord onder lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele jongeren is nodig.''



Volgens Roopram ligt er een taboe op de hulpvraag. ,,Mensen mogen in onze maatschappij niet mislukken of falen. Ook jongeren die hun eigenwaarde onderschatten lopen risico.''



Het raadslid wil weten hoe groot het probleem is in Den Haag. En ze vraag het nieuwe college om nieuw beleid te maken om zelfdoding tegen te gaan.



Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.