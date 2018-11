Groep De Mos boycot AD Haagsche Courant

Groep de Mos doet AD Haagsche Courant in de ban. De fractie kan zich niet vinden in recente publicaties in deze krant over raadslid Nino Davituliani. Daarin stond dat Davituliani tegenstander is van een generaal pardon, hoewel zij zelf door een dergelijk pardon in Nederland mocht blijven. Dat kwam naar buiten naar aanleiding van berichtgeving rond het Armeense gezin Tamrazyan.