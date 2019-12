Groep de Mos boycot benoeming van nieuw Haags stadsbestuur: ‘Politieke poppenkast’

Kunstmuse­um koopt werken van Erwin Olaf uit succesvol­ste fo­to-expositie ooit

16:17 Het succes van de tentoonstelling van Erwin Olaf in het Kunstmuseum is zo groot, dat een aantal van de werken in de collectie van het Haagse museum wordt opgenomen. Nooit eerder kwamen in Nederland zoveel bezoekers op een fototentoonstelling af.