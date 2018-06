Groep de Mos denkt aan uitbreiding in de regio

VIDEO Bommelding Den Bosch: 38-jarige Hagenaar aangehou­den, station vrijgege­ven

8:43 DEN BOSCH - Het Centraal Station in Den Bosch is donderdagavond ontruimd wegens een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Rond 21.20 uur meldde de politie dat hij is aangehouden en werd het station weer vrijgegeven.