Groep de Mos eist uitleg over onbevoegde docenten voor klas

Dat wil de partij naar aanleiding van berichtgeving van deze krant dat ondanks alle subsidies van de gemeente en inspanningen van scholen het aantal docenten in Den Haag stijgt dat onbevoegd voor de klas staat. Het gaat inmiddels om 223 fte. Het VO Platform waarschuwt dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.



Raadslid Damiën Zeller zegt geschrokken te zijn van de cijfers. ,,Te meer omdat het niet gelukt is het aantal onbevoegde docenten te laten dalen. Meer informatie hierover is wenselijk, want bevoegd betekent niet altijd onbekwaam.''



Zeller tipt aan dat sommige docenten bijvoorbeeld wel bevoegd zijn voor het geven van Nederlands, maar daarnaast ook geschiedenis geven. ,,Daarom wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos weten hoeveel onbevoegd gegeven lessen er worden gegeven en of deze docenten een afgeronde lerarenopleiding hebben. Maar buiten kijf staat dat 223 fulltime onbevoegde docenten een veel te groot aantal is.''



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in