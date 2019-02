Groep de Mos en 50PLUS gaan samenwerken

Groep de Mos en 50PLUS zijn een samenwerking met elkaar aangegaan ‘om de belangen van de ouderen in de stad beter te kunnen behartigen’. Beide fracties blijven zelfstandig opereren, maar ze zullen naar eigen zeggen als blok optreden in de gemeenteraad. Dat zal onder andere zijn uitwerking vinden in het zoveel mogelijk eenduidig stemmen. In totaal zal het blok uit negen zetels staan - acht zetels Groep de Mos, plus één zetel 50PLUS.