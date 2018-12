Groep de Mos: ‘Geen Pools, maar schietles voor agent’

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar vindt het onbegrijpelijk dat de politie prioriteit geeft aan taalles, terwijl volgens een onderzoek van politievakbond ACP de helft van de agenten onvoldoende les krijgt in basisvaardigheden schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging.



,,De politie is er niet voor praatsessies in een andere taal, maar om de veiligheid te handhaven op straat. De Nederlandse Politiebond (NPB. red.) stelde in februari nog dat vier op de vijf politiezaken blijft liggen. Teveel mensen komen weg met crimineel gedrag,’' aldus Dubbelaar.



