‘Groep de Mos heeft een geloofwaardigheidsprobleem’

Asielzoekers zijn niet altijd profiteurs die de staatsruif komen leegeten. Het zijn ook mensen die alles achterlaten in de hoop op een beter leven. Ze willen studeren, kinderen opvoeden en misschien later zelfs wel politicus worden. Davituliani weet daar alles van.



En asielzoekers zijn ook mensen wier toekomst soms afhangt van een soort politiek casino in de landen waar ze willen verblijven. Davituliani viel in dat cynische spel in de prijzen. De politieke tijdgeest was in haar geval klaar voor een generaal pardon. Voor het gezin in de Haagse kerk ziet het er dit keer somberder uit.