Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude

Moeder (62) en dochter (40) verzonnen woningover­val om verzeke­ring op te lichten

21:03 Een 62-jarige vrouw uit Voorburg zou in november 2017 overvallen zijn in haar eigen woning. Haar dochter zou haar vastgebonden in huis gevonden hebben. Maar de politie voelde nattigheid. Terecht, zo bleek.