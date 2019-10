Groep de Mos noemt actie van Haagse partijen tegen politie ‘een schandalige aanval’

Van wieg tot graf Jan Alsemgeest (65) werkte als bakker totdat hij allergisch werd voor meel

20:01 Geen psychiater of pil kon hem helpen. Het leven was doorzetten en ploeteren. Tot het mirakel van de liefde op zijn pad kwam. In één keer was al het leed geleden. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal van Jan Alsemgeest (17 september 1954 - 26 september 2019).