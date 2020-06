Groep de Mos ontkent mogelijke stemfraude: ‘Roddel en achterklap’

Live twitter As-Soe­nah-prediker die vrouwenbe­snij­de­nis aanraadde bakt nu pizza’s: ‘Carrière naar de tyfus’

11:21 Een prediker van de As-Soennah moskee in Den Haag staat vandaag voor de rechter voor onder meer het aanraden van vrouwenbesnijdenis. In Nederland is dat strafbaar. De Hagenaar (32) wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Verslaggever Ingrid de Groot is in de rechtbank en doet verslag van de zaak.