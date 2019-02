Groep de Mos roept Scheveningers op tegen betaald parkeren te stemmen

Groep de Mos-raadslid Jelle Meinesz hoopt dat Scheveningers zich via de onder de inwoners verspreide enquête tégen het betaald parkeren uitspreken. ,,Het is een unieke kans. Geen draagvlak betekent geen betaald parkeren meer. Dat hebben we al afgesproken met VVD, D66 en GroenLinks. Het heeft dus nut om uw stem te laten horen”, zegt hij.



Sinds 30 november 2017 moet er in het Geuzen- Staten- en Havenkwartier worden betaald voor een parkeerplaats. Enkele jaren geleden is er al een draagvlakonderzoek geweest in het Havenkwartier en toen bleek zeventig procent tegen de nieuwe maatregel te zijn.



