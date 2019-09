Groep de Mos schittert door afwezigheid bij debat over zwarte piet: ‘Zielepieten’

Insprekers hielden gisteren in het stadhuis een betoog tegen zwarte piet. Zoals Levi Ommen van de nieuwe Haagse studentenvereniging Afro Student Association. Ze zei dat een intocht met zwarte pieten in een internationale stad als Den Haag écht niet meer kan. ,,Het is een racistisch stereotypebeeld dat niet meer van deze tijd is.‘’



Hanneke van der Werf van D66 zei zich te schamen dat het in haar stad niet lukt de gulden middenweg te vinden. Binnen de G4 (de vier grote steden) is Den Haag de laatste die dit jaar nog zwarte pietjes heeft bij haar intocht. Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben enkel roetveegpieten.



Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zei dat het Haagse college sinds 2016 op de lijn zit zwarte piet geleidelijk te veranderen in roetveegpiet ,,Dat is de lijn die we blijven volgen.‘’



De gemeente praat binnenkort met de organisatie van de intocht, zei hij.



Peter Boelhouwer van die organisatie deed gisteren een oproep geduld te hebben. ,,Geef het de tijd", zei hij over de veranderingen. ,,We zijn echt met elkaar bezig het een feest voor iedereen te laten zijn."