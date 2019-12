Groep de Mos staat aan de zijlijn en de verliezers van de laatste verkiezingen zijn aan de macht

In een wat treurig zaaltje van de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark presenteerden vijf partijen deze week het nieuwe collegeprogramma voor Den Haag. Na de huiszoekingen bij de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en hun onvermijdelijke terugtreden, namen PvdA en CDA hun plekken in het college van burgemeester en wethouders in.