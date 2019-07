Groep de Mos: ‘Stel Nieuwe Kerk open voor publiek’

EEUWIG DEN HAAG Den Haag is groots in historie van radio

20:02 Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag een verhaal over het wonder van Telefoonradio. Dat begon in 1919 met ingenieur Idzerda, die vanuit de Beukstraat de eerste omroep ter wereld lanceerde. In de jaren 30 was er Telefoonradio, zelfs met een eigen programmablad!