Groep de Mos strijdt door voor honden en paarden op strand

Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn wil dat Den Haag een zogenaamde slechtweerregeling krijgt, zoals in buurgemeenten Wassenaar en Westland wordt het geval is. Dat zou betekenen dat op dagen dat het strand leeg is door minder zomerweer, dan ook paarden en honden het strand op mogen.



Het huidige college ziet dat niet zitten. Volgens wethouder Boudewijn Revis van Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen is de huidige regeling goed genoeg. ,,Den Haag kent ruime mogelijkheden voor het uitlaten van de hond en het rijden met paarden op het strand’’, schreef hij als antwoord op schriftelijke vragen van Oudshoorn. ,,Daarnaast zijn de huidige regels voor iedereen – zowel hondenbezitter als niethondenbezitter – helder, goed uitvoerbaar en ook handhaafbaar.’’



Dat antwoord is voor raadslid Oudshoorn niet goed genoeg en vraagt een debat aan om de wethouder alsnog te overtuigen van een slechtweerregeling. ,,Waarom is dit wel mogelijk in onze buurgemeenten, maar niet in Den Haag? Het hondenbeleid is altijd al een ondergeschoven kindje geweest in het vorige college en ik had zo gehoopt dat dit nieuwe stadsbestuur met de dierenparagraaf in het collegeakkoord eindelijk iets wil doen voor de duizenden hondenbezitters en paardenliefhebbers, een groot deel van de zomer loopt er toch letterlijk geen hond op het strand!”