Groep de Mos-veteraan stopt ermee

Dat meldt Groep de Mos (GDM). Kraft van Ermel is een van de drie Groep de Mos-raadsleden. ,,Het raadslidmaatschap is een hele mooie, maar ook zware taak. Als je het goed wil doen, gaat er enorm veel tijd in zitten. Ik ben 65 en merk qua energie dat het mooi is geweest. Dan moet je stoppen", aldus Kraft van Ermel in een verklaring. Hij was de nummer twee op de lijst in 2014 achter Richard de Mos.