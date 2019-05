Groep de Mos vreest komst van Amsterdammers naar Bezuidenhout-Midden

De Blok weet niet of het een trend is, maar wil dat de gemeente het gaat onderzoeken. ,,Ik ben bij bewoners langs geweest in die buurt en die wisten me dit te vertellen. Ze zien dat meer panden verkocht worden aan mensen die oorspronkelijk uit de hoofdstad komen. En dat is ook logisch: de woningen zijn er goedkoper dan in de hoofdstad. En vanuit station Laan NOI sta je immers met de trein in een half uur op de Zuidas in die stad. Maar we moeten er wel voor waken dat Bezuidenhout-Midden geen Amsterdamse enclave wordt.’'